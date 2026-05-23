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Chuvas torrenciais no Afeganistão causam pelo menos 28 mortos e 12 feridos

Lusa 23 de maio de 2026 às 17:59
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Entre as províncias afetadas encontram-se algumas tão populosas como Cabul, Parwan, Kapisa, Khost, Herat e Badgis.

Pelo menos 28 pessoas morreram e 12 ficaram feridas durante as chuvas torrenciais que atingiram várias províncias afegãs nas últimas 48 horas, informou este sábado a autoridade de gestão de catástrofes dos talibãs naquele país da Ásia Central.

Chuvas torrenciais faz cerca de 30 mortos no Afeganistão
Chuvas torrenciais faz cerca de 30 mortos no Afeganistão AP

O porta-voz da agência, Mohamed Yusuf Hamad, avançou que as tempestades afetaram quase mil famílias, das quais cerca de uma centena tiveram de fugir das suas casas, segundo a cadeia de notícias afegã Tolo.

Entre as províncias afetadas encontram-se algumas tão populosas como Cabul, Parwan, Kapisa, Khost, Herat e Badgis.

A autoestrada de Salang, a principal via que liga a capital, Cabul, ao norte do Afeganistão, foi temporariamente encerrada ao trânsito devido às inundações e, em algumas províncias, as forças de segurança utilizaram veículos militares e helicópteros para resgatar as vítimas das zonas mais afetadas.

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