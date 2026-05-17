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17 de maio de 2026 às 15:42

Zelensky critica Rússia por tentar recrutar soldados na Moldávia: "Temos de responder a isto"

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acredita que a Rússia está a tentar recrutar mais soldados fora de portas para a ofensiva militar contra Kiev. Apelou assim, este domingo, a uma reação da Europa às novas medidas de Moscovo, que permitem aos cidadãos da região separatista da Transnístria, na Moldávia, obter mais facilmente a cidadania russa.

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