Trabalhadores dos bares dos comboios da CP em greve a partir desta quinta-feira

Os trabalhadores dos bares dos comboios de longo curso da CP - Comboios de Portugal decidiram avançar com uma greve e vigília permanente, a partir de esta quinta-feira e por tempo indeterminado, para exigir o cumprimento do acordo de empresa.



Estão de comboios Paulo Novais/ LUSA

Segundo um comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Sul explicou que o novo concessionário, ITAU, responsável pelo serviço de refeições dos bares dos comboios de longo curso Alfa Pendular e Intercidades, "recusa-se a cumprir o acordo de empresa (AE) em vigor aos trabalhadores".

De acordo com o sindicato, a posição do ITAU é "ilegal e constitui uma afronta aos trabalhadores que, de forma justa, lutaram durante muitos anos pela melhoria das suas condições de vida e de trabalho".

O sindicato salientou que a ITAU tem "capacidade para pagar os valores previstos no AE de 2025 e para respeitar, na íntegra, os direitos dos trabalhadores".

Por isso, os trabalhadores dos bares dos comboios de longo curso Alfa Pendular e Intercidades vão "realizar uma greve e uma vigília permanente, com início a 06 de novembro, para exigir respeito e o cumprimento integral do acordo de empresa". Esta greve decorre por tempo indeterminado.

O sindicato exige "escalas de horários que respeitem a carga horária de oito horas diárias e de 35 horas semanais", o pagamento do "trabalho ao sábado e domingo com um acréscimo de 25%" e do "subsídio de refeição diário de 11,50 euros e 13 euros".

A estrutura sindical quer ainda o pagamento das diuturnidades no valor de 20 euros cada e dos prémios de responsabilidade e subsídio de transporte.

Os trabalhadores VÃO concentrar-se à porta da Estação de Santa Apolónia, em Lisboa, hoje de manhã, sendo que "a partir desse momento, iniciarão uma vigília/acampamento permanente por tempo indeterminado na Estação de Santa Apolónia".