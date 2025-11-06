Todos os distritos costeiros estão sob aviso laranja devido à agitação marítima

Os dez distritos costeiros de Portugal continental estão esta quinta-feira sob aviso laranja devido à agitação marítima, alertou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Os avisos para agitação marítima forte visam os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, sublinhou o IPMA, num comunicado.
O aviso vai vigorar até às 12:00 nos distritos do norte e centro (Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa), com previsão de ondas de oeste/noroeste com cinco a seis metros de altura significativa, podendo atingir altura máxima de nove metros.
No caso dos distritos do sul (Setúbal, Beja e Faro), o aviso laranja para agitação marítima forte estará em vigor até às 09:00.
Em todos estes dez distritos, o aviso laranja será substituído pelo aviso amarelo, que permanecerá em vigor até às 21:00 de hoje, devido a ondas de oeste/noroeste com quatro a cinco metros de altura.
O IPMA emitiu também o aviso amarelo por precipitação, devido a "aguaceiros, por vezes fortes e ocasionalmente sob a forma de granizo", para sete distritos: Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Vila Real e Viseu.
Estes avisos estarão em vigor até às 06:00.
O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
Portugal continental está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento, segundo o IPMA. O vento prevê-se que sopre "forte com rajadas" até ao início da manhã de hoje.
