TAP: PS vai viabilizar proposta de comissão de inquérito do Bloco de Esquerda

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O PS anunciou hoje que vai viabilizar a proposta de constituição de uma comissão de inquérito parlamentar sobre a TAP proposta pelo Bloco de Esquerda, considerando o âmbito e as questões suscitadas na iniciativa desta força política.







António Cotrim/Lusa

Esta abstenção do PS em relação à proposta do Bloco de Esquerda foi anunciada pelo líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, em conferência de imprensa na Assembleia da República."Em particular, o Conselho de Administração da TAP deve esclarecimentos ao parlamento", declarou o presidente da bancada do PS, que também assumiu que os socialistas não irão viabilizar a proposta de inquérito sobre o mesmo tema avançada pelo Chega.