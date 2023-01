Fernando Medina sobre o caso de Alexandra Reis: 'Não era membro do Governo'

O ministro das Finanças, Fernando Medina, está esta sexta-feira no parlamento para uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças, a propósito do caso que envolve a TAP e Alexandra Reis, depois de o PSD ter apresentado um requerimento potestativo.







ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Esta audição ocorre depois do Partido Socialista ter cumbado os requerimentos do PSD, PCP, BE e Chega para chamar a audições na Assembleia da República Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, Alexandra Reis e os responsáveis da TAP.Fernando Medina garantiu aos deputados que assinou o despacho de nomeação de Alexandra Reis para a presidência da NAV por sugestão do Ministério das Infraestruturas e Habitação mas refere que já conhecia o currículo "amplamente positivo" da engenheira. Assim sendo, garantiu que Alexandra Reis "não faz parte do grupo de amigos" do ministro nem da sua mulher e este com a ex-secretária de Estado apenas uma vez, enquanto ainda era presidente da Câmara Municipal de Lisboa.O ministro das Finanças garantiu que a ele apenas lhe compete a indicação do vogal da área financeira e que, por isso não lhe cabia questionar a ligação de Alexandra Reis à TAP nem a forma como a diretora saiu da companhia aérea.

Quando questionado pelo deputado do PSD Hugo Carneiro sobre se tinha conhecimento na notícia dada no dia 26 de maio pelo Expresso, que dava conta de uma eventual indemnização milionária, o ministro das finanças admite:"Não, pessoalmente não vi essa notícia, mas creio, admito, que várias pessoas a tenham lido".

No entanto caraterizou a notícia como um "rumor que corria por parte de alguém de que havia uma indemnização em que nem sequer o valor aparece".



Fernando Medina aproveitou esta audição para rejeitar as críticas de que tem sido alvo através do argumento de que não pode "ser criticado por aprovar, por apoiar, por concordar, por conhecer, por participar num processo" que ocorreu quando "não era membro de um governo".



Após a resposta de Fernando Medina o deputado acusou o ministro das Finanças de ter fugido às questões colocadas pelo PSD. Referindo que no entender dos sociais democratas "é inadmissível, indecorosos e desrespeitoso o senhor ministro vir aqui fazer um discurso" em vez de "responder às questões dos deputados". Aproveitando este momento para "fazer um discurso e propaganda deste TAPGATE que lhe interessa".



O ministro das Finanças foi também questionado sobre se quando convidou Alexandra Reis para o Governo não "a questionou sobre o seu passado" e se não a conhecia o quê que o levou a convidar Alexandra Reis para secretária de Estado.



Após ter revelado "dúvidas em perceber a pergunta" Fernando Medina acabou por admitir que Alexandra Reis passou da administração da TAP, para a NAV e depois para o Governo por saber de uma avaliação muito positiva feita por quem trabalhou com ela e também pelo ministério das Infraestruturas.



O ministro das Finanças refere que o caso de Alexandra Reis não está, nem nunca esteve no seu currículo, uma vez que esta tem "o seu currículo bem firmado na administração pública portuguesa" e que, o que pode estar a acontecer é que o Governo do PS e o PSD tenham "visões diferentes sobre o que são currículos necessários" para se ser secretário de Estado do Tesouro.



Fernando Medina considera ainda que só responde pela sua assinatura e explica:"Eu pedi informações porque desconhecia os termos em que o processo tinha sido conduzido. Se o senhor deputado quiser fazer perguntas ao ex-ministro das Infraestruturas, fá-las-á, eu estou a responder por mim". No entanto o PSD já pediu para para ouvir Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, Alexandra Reis e os responsáveis da TAP, pedido esse que foi chumbado pelos deputados do PS.





"Peço desculpa, mas não sou responsável por decisões que são tomadas antes do meu tempo de exercício em funções"

"o óbvio, que as coisas não correram bem".

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Depois do PSD falar foi dada a palavra ao PS, que aproveitou para questionar os sociais democratas "onde estavam em maio", uma vez que na altura em que a notícia do Expresso foi publicada o PSD não pediu justificações ao Governo.André Ventura, líder do Chega, classificou este "caso" como "particularmente perplexo" e iniciou a sua intervenção por perguntar a Fernando Medina se conhece "Gonçalo Pires, administrador financeiro da TAP".O ministro das Finanças refere que conhece Gonçalo Pires, mas mais uma vez, descarta-se de responsabilidades referindo que "Gonçalo Pires já era administrador financeiro da TAP quando eu fui designado Ministro das Finanças".Ventura questionou ainda: "Como se mantém a confiança em Gonçalo Pires e como é que não disse que a porta é aqui ao lado e tem de ir embora?"Após Medina ter voltado a frisar que não era ministro na altura em que Gonçalo Pires ou Alexandra Reis foram nomeados André Ventura volta a sua intervenção para as questões de se Alexandra Reis já sabia que ia ser nomeada para a NAV quando se demitiu da TAP e porque que recebeu uma indemnização quando o que foi divulgado é que foi a própria a demitir-se: "Se se despediu, porque é que recebeu uma indemnização?"Já Carla Castro, deputada na Iniciativa Liberal, acusou o Governo de ter "falta de memória" e referiu que a TAP tem sido algo "caro" para os bolsos dos portugueses mas Fernando Medina garantiu que o plano de reestruturação está a ser aplicado e que até já foram alcançados alguns dos objetivos que estavam programadas para daqui a "alguns anos".A Iniciativa Liberal reforçou o pedido para que o ministro das Finanças comente as contradições da TAP:"Há uma responsabilidade política e a qual deve assumir". Mas mais uma vez Medina utilizou o argumento mais ouvido esta tarde, referindo que não era governante quando a indemnização foi aprovada:e referiu ainda que a "informação à CMVM é uma informação à responsabilidade da empresa e não é uma informação que tenha de partir do governo".No entanto Fernando Medina acaba por reconhecer