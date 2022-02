Sporting 'empatado' na Madeira vê revalidação do título dificultada

Marítimo e Sporting empataram este sábado 1-1, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que pode deixar os 'verde e brancos' mais atrasados em relação ao líder do campeonato FC Porto.







GREGORIO CUNHA/LUSA

O empate, sentenciado no primeiro tempo com golos de Bruno Xadas (05 minutos) e de Slimani (38), assentou melhor aos madeirenses, que seguem caminho para uma manutenção mais tranquila, enquanto o Sporting corre o risco de se trasar para o FC Porto e de ver o terceiro, o Benfica, aproximar-se.O campeão em título realizou quatro alterações em relação à vitória diante do Estoril Praia (3-0). Com Pedro Gonçalves lesionado e Pablo Saraiba a cumprir suspensão, a solução para o setor ofensivo recaiu sobre Slimani, contratação do mercado de inverno. que se estreou nas opções iniciais, e Nuno Santos, que regressou, no Funchal, à titularidade.No setor mais recuado, para surpresa, Feddal não constou da ficha de jogo, saindo ainda do 'onze' Luís Neto, para entrada de Daniel Bragança e do capitão Coates, que cumpriu castigo diante dos 'canarinhos', em sequência da expulsão diante do FC Porto.O anfitrião da partida apresentou-se em campo com três 'mexidas' em relação ao desaire frente ao Famalicão (1-0), com a entrada de Clésio Baúque, adaptado a lateral-direito para render o castigado Cláudio Winck, de Victor Costa e de Bruno Xadas, para o lugar de China e Joel, respetivamente.O Marítimo lançou-se na frente do marcador o relógio marcava os primeiros cinco minutos do encontro, com Bruno Xadas a apontar o golo madrugador, após um mau alívio de Nuno Santos, que colocou o esférico a jeito do médio 'verde rubro', que regressou no confronto 'leonino' às opções iniciais.O Sporting resgatou o empate ainda no primeiro tempo, numa jogada encabeçada por Nuno Santos, que libertou ainda na esquerda para Matheus Reis e este serviu Slimani, que regressou, ao minuto 38, aos golos com a camisola 'verde e branca', cinco anos depois.Os 'leões do Almirante Reis' reagiram de imediato, fazendo balançar as redes de Adán no minuto seguinte, para delírio do 'caldeirão', mas o lance acabou anulado por posição irregular do autor do primeiro golo dos madeirenses.Já na etapa complementar ainda se ouviram festejos por parte dos adeptos visitantes, quando, através de um potente remate, Pedro Porro viu a bola tabelar entre a barra e a linha de golo da baliza defendida por Paulo Victor.