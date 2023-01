Fenómeno foi "sentido com intensidade máxima" nos concelhos de Caldas da Rainha, Lourinhã e Torres Vedras.

IPMA regista sismo de 3,4 com epicentro perto do Bombarral

Um sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter foi registado pelas 01:16, com epicentro localizado a cerca de oito quilómetros a sudoeste do Bombarral, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).







O sismo "foi sentido com intensidade máxima" nos concelhos de Caldas da Rainha, Lourinhã e Torres Vedras, informou em comunicado.O IPMA indicou ainda na mesma nota que foi "sentido com menor intensidade" nos concelhos de Óbidos, Peniche, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Cascais, Lisboa, Mafra, Sintra e Vila Franca de Xira.