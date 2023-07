Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

Sicília passa a deter o recorde europeu de temperatura com 48,8ºC

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) anunciou hoje que verificou e confirmou os 48,8 graus centígrados (ºC) registados na Sicília em 2021 como recorde de temperatura na Europa continental, suscetível de ser batido durante a atual vaga de calor.







Esta agência da Organização das Nações Unidas, que regista os fenómenos meteorológicos e climáticos extremos no mundo, verifica escrupulosamente todos os recordes anunciados relativos a temperaturas, chuva, seca, vento e relâmpagos."A OMM aceitou um novo recorde de temperatura para a Europa continental de 48,8 ºC medidos na Sicília, em 11 de agosto de 2021", indicou a instituição baseada em Genebra."É possível que este recorde seja batido nos próximos dias, com a intensificação da vaga de calor", admitiu a OMM.O recorde anterior era de 48ºC, medidos em Atenas, em 10 de julho de 1977.Os arquivos da OMM foram criados em 2007 por Randall Cerveny, relator da entidade para os eventos climáticos externos e professor da Geografia na Universidade estadual do Arizona.