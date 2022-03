Rússia não recorre da proibição de participar nos Jogos Paralímpicos de Inverno

O Comité Paralímpico da Rússia (CPR) anunciou esta sexta-feira que não vai recorrer da decisão de proibir a participação dos seus atletas nos Jogos Paralímpicos de Inverno, acrescentando que a delegação vai deixar a China.







REUTERS/Gonzalo Fuentes

Em comunicado, o CPR classifica como "exclusivamente política" a decisão de proibir a participação dos atletas da Rússia e da Bielorrússia na competição, que começa hoje, e admite ter analisado todas as possibilidades de recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).O organismo explica que decidiu não recorrer da decisão anunciada na quarta-feira pelo Comité Paralímpico Internacional (IPC), tendo como base um artigo, que não passível de recurso, que permite que o organismo que tutela a competição possa, "a qualquer momento, recusar a participação de um atleta sem apresentar razões".O CPR critica a decisão, considerando que "o desporto mundial continua a ter dois pesos e duas medidas", e acusa Thomas Bach, o presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), de ter emanado recomendações que "conduziram à degradação e ao colapso do desporto mundial".Após a ofensiva militar russa à Ucrânia, com o apoio da Bielorrússia, o COI pediu às federações desportivas internacionais que cancelem ou mudem de local todas as competições planeadas para os dois países, o que tem levado ao cancelamento de inúmeros eventos.Depois de ter anunciado que os atletas russos e bielorrussos poderiam competir nos Jogos Paralímpicos de Inverno Pequim2022 sob bandeira neutra e sem serem incluídos no quadro de medalhas, o IPC endureceu a posição e proibiu a participação de atletas dos dois países.Pouco depois do início da ofensiva militar, o presidente do IPC juntou-se ao homólogo olímpico para criticar a quebra da trégua olímpica por parte da Rússia, que lançou uma ofensiva militar sobre território ucraniano.A trégua começou em 04 de fevereiro, pouco antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno, e estende-se até 20 de março, e a sua quebra representa, segundo o presidente do IPC, Andrew Parsons, "uma situação verdadeiramente horrível".A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades. As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de um milhão de refugiados na Polónia, na Hungria, na Moldova e na Roménia, entre outros países.O presidente russo, Vladimir Putin, justificou a "operação militar especial" na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar o país vizinho, afirmando ser a única maneira de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo necessário.