Ucrânia: Portugal recebeu 1158 pedidos de proteção temporária desde início do conflito

Mais de 1.100 pessoas pediram proteção temporária a Portugal desde o início da invasão russa à Ucrânia, revelou hoje à agência Lusa o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).







Sérgio Lemos/Cofina

Segundo o SEF, Portugal recebeu, entre 24 de fevereiro e as 13h00 de hoje, 1.158 pedidos de proteção de pessoas que saíram da Ucrânia.O Governo português aprovou uma resolução em que concede proteção temporária a pessoas vindas da Ucrânia em consequência da situação de guerra.Segundo a resolução, aos requerentes de proteção temporária é atribuída, de forma automática, autorização de residência por um ano, que pode ser prorrogada duas vezes por um período de seis meses.Estes pedidos podem ser apresentados nos centros nacionais de Apoio à Integração de Migrantes e nas delegações regionais do SEF.O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras disponibiliza, desde quinta-feira e em todo o país, 24 balcões de atendimento dedicados exclusivamente a cidadãos ucranianos.O SEF vai passar a ter, a partir de sábado, no aeroporto de Lisboa, uma estrutura para registar pedidos de proteção temporária para os cidadãos ucranianos que cheguem a Portugal por via aérea.A Rússia lançou na semana passada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, um ataque que foi condenado pela generalidade da comunidade internacional.