Rússia ataca infraestruturas energéticas em Kiev, Zaporijia e Dnipro

Nos últimos dias, a Rússia tem atacado sistematicamente as infraestruturas ucranianas de gás e eletricidade.
A Rússia lançou esta madrugada um ataque maciço contra a Ucrânia, que teve como alvo instalações energéticas e provocou cortes de eletricidade e gás nas regiões de Kiev (norte), Zaporijia (sudeste) e Dnipropetrovsk (centro), indicaram as autoridades ucranianas.
Incêndio atinge infraestruturas energéticas em Kiev, Zaporiyia e DniproAP Photo/Dan Bashakov
A empresa pública de gás de Zaporijia indicou, nas redes sociais, que os danos causados pelo ataque às infraestruturas de gás na capital regional obrigaram-na a limitar temporariamente o fornecimento de gás natural.
Entretanto, em Kiev, o metro está a funcionar "com alterações", devido às interrupções no abastecimento causadas pelo bombardeamento russo.
De acordo com a empresa privada de energia DTEK, "uma parte da capital" está sem eletricidade devido aos danos causados pelo ataque russo à infraestrutura energética da capital.
O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klichko, deu conta de mais de uma dezena de feridos na capital. Até ao momento, não foram registadas vítimas mortais.
Já o governador de Dnipropetrovsk comunicou ataques russos ao sistema energético da capital regional, Dnipro, e das cidades de Kamiansk e Krivi Rig.
Em Dnipropetrovsk, os russos utilizaram drones e mísseis.
O Presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, declarou que a Ucrânia vai responder a estes ataques russos e ordenou um aumento das capacidades ucranianas para atacar o inimigo a longa distância.
