Rússia ataca infraestruturas energéticas em Kiev, Zaporijia e Dnipro

Nos últimos dias, a Rússia tem atacado sistematicamente as infraestruturas ucranianas de gás e eletricidade.

A Rússia lançou esta madrugada um ataque maciço contra a Ucrânia, que teve como alvo instalações energéticas e provocou cortes de eletricidade e gás nas regiões de Kiev (norte), Zaporijia (sudeste) e Dnipropetrovsk (centro), indicaram as autoridades ucranianas.

Incêndio atinge infraestruturas energéticas em Kiev, Zaporiyia e Dnipro AP Photo/Dan Bashakov

A empresa pública de gás de Zaporijia indicou, nas redes sociais, que os danos causados pelo ataque às infraestruturas de gás na capital regional obrigaram-na a limitar temporariamente o fornecimento de gás natural.

Entretanto, em Kiev, o metro está a funcionar "com alterações", devido às interrupções no abastecimento causadas pelo bombardeamento russo.

De acordo com a empresa privada de energia DTEK, "uma parte da capital" está sem eletricidade devido aos danos causados pelo ataque russo à infraestrutura energética da capital.

O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klichko, deu conta de mais de uma dezena de feridos na capital. Até ao momento, não foram registadas vítimas mortais.

Já o governador de Dnipropetrovsk comunicou ataques russos ao sistema energético da capital regional, Dnipro, e das cidades de Kamiansk e Krivi Rig.

Em Dnipropetrovsk, os russos utilizaram drones e mísseis.

O Presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, declarou que a Ucrânia vai responder a estes ataques russos e ordenou um aumento das capacidades ucranianas para atacar o inimigo a longa distância.

Rússia ataca infraestruturas energéticas em Kiev, Zaporijia e Dnipro