08 de outubro de 2025 às 13:34

Putin diz que exército russo “libertou” quase 5000 quilómetros quadrados no território ucraniano

De acordo com a Reuters, o território reivindicado pela Rússia corresponde a 1% do território ucraniano.

