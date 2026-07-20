Ricardo Salgado e restantes arguidos absolvidos de alegada corrupção no Brasil

Tribunal considera que não há provas suficientes para a condenação.

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O Tribunal Central Criminal de Lisboa absolveu esta segunda-feira todos os arguidos, incluindo o ex-banqueiro Ricardo Salgado, num processo relacionado com a alegada corrupção de um antigo vice-presidente do Banco do Brasil.



Ricardo Salgado foi absolvido ANDRÉ KOSTERS/LUSA

Segundo o acórdão, não há provas suficientes para sustentar as acusações do Ministério Público, que alegavam que Ricardo Salgado e mais oito arguidos participaram num esquema de corrupção com linhas de crédito no mercado bancário internacional, do qual teriam lucrado 12 milhões de euros.

Em declarações aos jornalistas à saída do Campus de Justiça, em Lisboa, o advogado de defesa de Ricardo Salgado, Francisco Proença de Carvalho, afirmou que as acusações eram "infundadas, especulativas e não eram assentes em provas nem em factos objetivos. Era uma convicção pessoal do Ministério Público".

Mesmo que tivesse sido condenado, Ricardo Salgado não iria cumprir a pena por ter sido diagnosticado com a doença de Alzheimer, logo, não ter capacidade de compreensão do processo. "O meu cliente nem sequer sabe que foi absolvido", declarou o advogado.

A acusação do Ministério Público remonta a 2021 e, em 2024, o Tribunal Central de Instrução Criminal confirmou a ida a julgamento. Os atos que estavam sob suspeita datavam de 2011 a 2014.

Em atualização