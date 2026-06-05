Advogado pede perícia internacional sobre estado de saúde de Ricardo Salgado

Varela de Matos diz que já viu "muitos filmes" para concluir que "num processo desta relevância, justifica-se uma nova perícia feita por especialistas estrangeiros.

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Um assistente do processo-crime da queda do BES pediu uma nova perícia médico-legal, mas desta vez internacional, ao principal arguido do caso, Ricardo Salgado.



Ricardo Salgado pode evitar prisão devido a doença de Alzheimer, pedem procuradores ANDRÉ KOSTERS/LUSA

A notícia é avançada esta sexta-feira pelo Jornal de Notícias que refere que o pedido foi requerido à presidente do coletivo de juízes, que está a fazer o respetivo julgamento no Tribunal de Lisboa.

"Essa perícia deverá ter peritos internacionais. O tribunal não deve exigir menos", defendeu Varela de Matos, advogado da filha de um emigrante que "perdeu as suas pequenas economias" devido a este caso.

Esta semana, o Tribunal de Lisboa concluiu que Salgado irá beneficiar da suspensão de uma pena de 13 anos por sofrer da doença de Alzheimer - que na prática o impede de compreender a pena a que foi sujeito. "Resulta indubitavelmente que Ricardo Salgado sofre de anomalia psíquica", sublinhou a a juíza Ana Paula Rosa.

Sobre isto, o advogado garante que já viu "muitos filmes" para concluir que "num processo desta relevância", justifica-se uma nova perícia feita por especialistas estrangeiros.