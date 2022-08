A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Resultados definitivos: MPLA vence em Angola com 51%, UNITA com 44%

O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) venceu as eleições em Angola com 51% dos votos contra 44% da UNITA, segundo os resultados definitivos anunciados, esta segunda-feira, pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE).







Vítor Chi/Cofina

Os resultados finais estão a ser apresentados na sede da CNE pelo presidente do órgão, Manuel Pereira da Silva.Segundo os dados apresentados, votaram 44,82% dos 14,4 milhões de eleitores, com 1,67% de votos brancos e 1,15% de votos nulos.O MPLA arrecadou 3.209.429 de votos, ou seja 51,17%, elegendo 124 deputados, e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) conquistou 2.756.786 votos, garantindo 90 deputados, com 43,95% do total.O plenário da CNE proclamou assim Presidente da República de Angola, João Lourenço, cabeça de lista do MPLA, o partido mais votado e vice-presidente, Esperança da Costa, segunda da lista do MPLA.