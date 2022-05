As mais lidas

Redução da taxa do ISP na gasolina traduz-se em 24,6 cêntimos. Mantém-se taxa para o gasóleo

O Governo determinou a redução da taxa do ISP na gasolina, a partir da próxima semana, traduzindo-se num alívio global de 24,6 cêntimos por litro, e manteve a taxa para o gasóleo, com uma descida de 21,5 cêntimos, foi anunciado.







"Tendo em conta a perspetiva da evolução dos preços na próxima semana, o Governo determina a redução da taxa do ISP em 0,5 cêntimos por litro de gasolina, a partir da próxima segunda-feira, dia 30 de maio", indicou hoje, em comunicado, o Ministério das Finanças.Por sua vez, a taxa de ISP aplicável ao gasóleo vai ficar inalterada, "considerando o desvio acumulado das semanas anteriores, que se estima ficar em 0,8 cêntimos por litro na próxima semana".Assim, tendo em conta as medidas em vigor (mecanismo semanal da revisão do ISP e redução das taxas unitárias para o equivalente a uma taxa de IVA de 13%), a redução da carga fiscal vai corresponder a 21,5 cêntimos por litro de gasóleo e 24,6 cêntimos por litro de gasolina.A situação volta a ser reavaliada em 03 de junho.