Quase 400 carteiristas detidos em Lisboa nos últimos quatro anos

Quase 400 carteiristas foram detidos em Lisboa nos últimos quatro anos, dentro e fora do flagrante delito, tendo os crimes sido cometidos essencialmente contra turistas, revelou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP).





Num comunicado intitulado "Pickpocket Terminators", a PSP indica que as detenções foram realizadas pela Brigada de Investigação Criminal, criada em 28 de maio de 2018 para combate ao furto por carteirista.Segundo a PSP, desde 18 de maio de 2018 e até ao final do ano de 2021, foram detidas 392 pessoas, 210 das quais em flagrante delito, "por crimes contra o património praticados por grupos itinerantes essencialmente contra turistas"."Dos 392 detidos, 57 ficaram em prisão preventiva (a maioria deles ainda presos já em regime de cumprimento de pena de prisão transitada), e os demais foram condenados em pena de prisão efetiva, em penas de prisão suspensas na sua execução e muitos outros condenados a penas de multa", lê-se no comunicado.De acordo com a PSD, sendo pagas, essas multas totalizariam 104 mil euros.Outros detidos ficaram obrigados a apresentações periódicas ou termo de identidade e residência, acrescenta.As operações policiais realizadas por aquela brigada permitiram ainda recuperar 122,4 mil euros em valores monetários e patrimoniais diretos.Apesar de ter sido criada para o combate ao furto por carteirista, a Brigada de Investigação Criminal tem atuado também noutro tipo de crimes."Além do objeto/foco principal de intervenção desta brigada no quadro patrimonial, destaca-se ainda o seu envolvimento ativo em muitos outros serviços como destacam os 100 detidos por tráfico de estupefacientes, recetação, roubo, ofensas à integridade física que culminaram, alguns deles, também em prisões preventivas", refere a PSP.