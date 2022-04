Galp avisa que vai ser preciso "paciência" até descontaminação dos solos em Matosinhos

O presidente executivo (CEO) da Galp, Andy Brown, avisou hoje que vai ser preciso "paciência" até que a descontaminação dos solos da refinaria de Matosinhos fique concluída, para dar lugar à cidade da inovação prevista para os terrenos.





"Estamos absolutamente determinados em Matosinhos, para criar este 'hub', mas tenho de avisar toda a gente que vão ter de ser muito pacientes", afirmou o gestor, num encontro com jornalistas, na sede da Galp, em Lisboa.Andy Brown lembrou que se trata de um projeto de vários milhões de euros e que, até ao momento, foi feita uma primeira análise dos solos onde funcionou a refinaria cujo encerramento foi anunciado no final de 2020.A Galp sublinhou que se trata de um processo demorado e que só se vai perceber completamente que intervenção é necessária quando se remover todo o equipamento do local.As partes que não estão contaminadas, esclareceu Andy Brown, poderão ser entregues mais cedo, para o início da construção da cidade de inovação, enquanto as restantes serão entregues progressivamente, à medida que forem sendo descontaminadas, o que poderá só estar concluído na próxima década.Em meados de fevereiro, a Galp, a Câmara de Matosinhos e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) anunciaram que a antiga refinaria de Matosinhos vai dar lugar a uma cidade da inovação ligada às "energias do futuro" e assinaram um protocolo de cooperação "para a reconversão dos terrenos", em Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos, no distrito do Porto."O desenvolvimento de um 'Innovation District' [cidade da inovação] e a cedência de parcelas de terreno para a construção de um polo universitário são dois projetos em avaliação ao abrigo deste protocolo", pode ler-se num comunicado distribuído então aos jornalistas.De acordo com as entidades, o objetivo é "promover a valorização económica, social e ambiental de toda a região Norte do país, posicionando esta iniciativa no topo dos projetos mundiais de tecnologia associada a energias sustentáveis".A Galp irá ainda "criar uma equipa liderada por Ana Lehmann", antiga secretária de Estado da Indústria, para "o desenvolvimento do projeto de requalificação urbanística de toda a área até aqui ocupada pela sua unidade industrial", que contará também com Celeste Varum (presidente executiva) e José Sequeira (planeamento urbano).A cidade da inovação pretende potenciar "um ecossistema urbano, social e ambientalmente sustentável, incluindo comércio e serviços, hotelaria, restauração, indústria 5.0, habitação, equipamentos culturais e de lazer, com destaque para um 'Green Park' [parque verde]".