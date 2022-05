Putin assina lei que aboliu limite de idade para servir no exército

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Presidente russo, Vladimir Putin, assinou uma lei que aboliu o limite de idade para servir no exército, numa altura em que a Rússia está em guerra com a Ucrânia, noticiou a agência oficial TASS.



REUTERS / Maxim Shemetov

A nova lei tinha sido aprovada pelas duas câmaras do parlamento russo no início desta semana e, segundo os seus autores do partido governamental Rússia Unida, o objetivo é permitir que todas as pessoas em idade ativa assinem o primeiro contrato profissional com as Forças Armadas.

Na nota explicativa, os deputados do partido governamental explicam que o uso de armas de precisão e pesadas requer "especialistas altamente qualificados", cuja idade ronda normalmente os 40-45 anos.

Atualmente, o limite de idade para assinar o primeiro contrato com o exército da Rússia é de 18 a 40 anos para os cidadãos russos, e de 18 a 30 anos para os estrangeiros. Segundo os deputados russos, há especialistas interessados em participar na campanha militar na Ucrânia, mas até agora não podiam ser chamados porque a lei não o permitia.

Os proponentes negaram que a nova lei signifique, na realidade, uma "mobilização virtual" da população face à "operação militar especial" na Ucrânia, como Moscovo chama à guerra que trava no país vizinho.

Alguns meios de comunicação social da Rússia noticiaram que a nova lei permitirá que os russos possam servir no exército até aos 65 anos.