PSP deteve várias pessoas após confrontos entre manifestantes e polícia junto à AR

Alguns dos manifestantes atiraram garrafas de vidro aos polícias e lançaram petardos e focos de fumo.

A PSP deteve várias pessoas esta quarta-feira junto à Assembleia da República, em Lisboa, após confrontos entre manifestantes e a polícia no final da manifestação da CGTP.



Há manifestantes que estão a ser levados pela polícia CMTV

Segundo a PSP, a manifestação da CGTP organizada no dia da greve geral terminou por volta das 16:15 e a polícia, cerca das 18:00, pretendia abrir ao trânsito a rua em frente à Assembleia da República, mas "um conjunto de manifestantes" colocou grades para bloquear a estrada, o que levou à intervenção das Equipas de Intervenção Rápida da PSP.

A fonte indicou que alguns dos manifestantes atiraram garrafas de vidro aos polícias e lançaram petardos e focos de fumo.

A polícia pediu depois aos manifestantes para dispersarem, o que não aconteceu e obrigou à intervenção do Corpo de Intervenção, segundo a mesma fonte.

Afirmou ainda que os manifestantes foram dispersos por várias ruas junto ao parlamento e incendiaram caixotes de lixo.