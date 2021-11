PSD: Rio segue à frente com 53,05% dos votos, indicam resultados provisórios

Uma hora após o fecho das assembleias de voto, Rui Rio seguia com 53,05% dos votos e Paulo Rangel com 46,95%.

O atual líder do PSD e recandidato, Rui Rio, seguia, às 21:00, à frente nas eleições diretas para a liderança do partido, com 53,05% dos votos, enquanto o eurodeputado Paulo Rangel tinha 46,95%, segundo os resultados provisórios.







TIAGO PETINGA/LUSA

Uma hora após o fecho das assembleias de voto, Rui Rio seguia com 53,05% dos votos (5.630) e Paulo Rangel com 46,95% (4.982).De acordo com o "site" que disponibiliza a evolução dos resultados das eleições diretas em tempo real (https://resultados.psd.pt), do total de inscritos para escolher o próximo presidente do PSD (46.663), estão apurados 10.789 votos, faltando apurar 32.425.Às 21:00 estavam apurados os votos em 129 secções, faltando fechar a contagem em 189.Entre as maiores concelhias, Rui Rio ganhou em Braga, Gaia e na Maia, enquanto Paulo Rangel venceu em Famalicão, Guarda e Cascais.