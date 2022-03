PR condecora Nuno Crato com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou na quarta-feira o professor catedrático e antigo ministro da Educação Nuno Crato com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública, segundo uma nota publicada no 'site' da Presidência.







Presidência da República

A Ordem da Instrução Pública premeia os "altos serviços prestados à causa da educação e do ensino".O antigo ministro do Governo PSD/CDS (2011-2015) já havia sido agraciado com o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique, em 2008, e com o de Grã-Cruz da mesma Ordem, em 2016.