Portugal consegue primeira vitória de sempre num Mundial de râguebi ao bater as Fiji

Portugal termina a sua participação no Mundial no quarto lugar do grupo, com seis pontos.

Portugal conquistou no domingo a primeira vitória de sempre num Campeonato do Mundo de râguebi, ao vencer as Fiji por 24-23, em jogo da última jornada do Grupo C, que decorreu em Toulouse.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Râguebi Portugal

A seleção lusa, que ao intervalo estava empatada 3-3, conseguiu dois ensaios na segunda parte, por Storti e Francisco Fernandes, as Fiji responderam, mas um ensaio de Rodrigo Marta já perto do fim foi decisivo para o triunfo.Portugal, que tinha empatado com a Geórgia e perdido com País de Gales e Austrália, termina a sua participação com o quarto lugar no grupo, com seis pontos, enquanto País de Gales, primeiro com 19, e as Fiji, em segundo com 11, seguem para os quartos de final.A Austrália acaba em terceiro, também com 11 pontos, e está fora da competição, que decorre em França, tal como a Geórgia, que ficou em quinto e último com três.