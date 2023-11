Como se faz um passe? E qual é o truque para chutar a bola oval? E placar? A SÁBADO foi aprender as bases do râguebi com Jerónimo Portela e Manuel Cardoso Pinto.

O jogo acabava mais segundo, menos segundo. A seleção de Portugal tinha acabado de marcar ensaio e conversão, que a deixara em vantagem por um ponto (24-23) frente às ilhas Fiji, a 10ª melhor do mundo. Para um jogo de râguebi acabar, é preciso chegar aos 80 minutos e a jogada terminar – e a menos de um minuto dos 80, Portugal só precisava de guardar a bola até lá e chutá-la para fora do campo. Essa missão pertencia a Samuel Marques, que segurava a bola, e ao médio de abertura Jerónimo Portela, que a ia receber do colega. “Tanto eu como o Samuel estávamos a olhar para o cronómetro no estádio.