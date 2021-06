Policiamento reforçado em manifestação do Movimento Zero no Parlamento

A PSP reforçou o policiamento hoje à tarde junto da Assembleia da República, em Lisboa, onde centenas de elementos das forças de segurança pertencentes ao Movimento Zero iniciaram uma concentração de protesto.





O reforço, com elementos da Unidade Especial de Polícia e equipas de intervenção rápida, foi realizado após alguns dos manifestantes terem vestido os polos de serviço da Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana.Alguns elementos da GNR apresentaram-se na manifestação com chapéu de serviço, gritando palavras de ordem como "Cabrita rua", referindo-se ao ministro da Administração Interna, "Movimento Zero" e "Respeito". Também se ouve: "Cabrita c***** pede a demissão."A escadaria do parlamento e zonas laterais da Assembleia da República estão protegidas com gradeamentos de metal e blocos, que alguns manifestantes derrubaram mas que foram prontamente levantadas pelas autoridades. Os manifestantes tentaram atravessar o jardim junto ao Parlamento para subir a Calçada da Estrela que vai dar à residência oficial do primeiro-ministro, mas a polícia de intervenção impediu o avanço. O policiamento junto à residência oficial do primeiro-ministro foi reforçado.Centenas de polícias pertencentes ao Movimento Zero concentraram-se hoje em frente à Assembleia da República para exigir a atribuição do subsídio de risco e a atualização salarial.Com o lema "hora de agir - unidos somos a tempestade que os atormenta!" a concentração é organizada pelo movimento inorgânico Zero, que surgiu nas redes sociais, e que congrega elementos da PSP e da GNR.Entre os principais problemas que os elementos das forças de segurança está a atribuição do subsídio de risco que o Governo prometeu até ao final do mês de junho e a atualização dos índices remuneratórios das tabelas salariais.Nesta concentração estão ainda presentes alguns dirigentes dos sindicatos menos representativos da PSP.