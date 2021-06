Com o lema "hora de agir - unidos somos a tempestade que os atormenta!" a concentração é organizada pelo movimento inorgânico Zero, que surgiu nas redes sociais.

Centenas de polícias do Movimento Zero frente ao Parlamento

Centenas de polícias pertencentes ao movimento Zero estão concentrados hoje em frente à Assembleia da República para exigir a atribuição do subsídio de risco e a atualização salarial.







JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Com o lema "hora de agir - unidos somos a tempestade que os atormenta!" a concentração é organizada pelo movimento inorgânico Zero, que surgiu nas redes sociais, e que congrega elementos da PSP e da GNR.Polícia há nove anos, Correia Gomes, o único elemento que falou à comunicação social, porque a maior parte não quis dar a cara, disse aos jornalistas que os elementos das forças de segurança se sentem desrespeitados e que os problemas se arrastam há décadas.Entre os principais problemas que os elementos das forças de segurança está a atribuição do subsidio de risco que o governo prometeu até ao final do mês de junho e a atualização dos índices remuneratórios das tabelas salariais.Nesta concentração estão ainda presentes alguns dirigentes dos sindicatos menos representativos da PSP.