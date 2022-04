Polícia britânica está a investigar incidente com Cristiano Ronaldo

A polícia britânica está a investigar um incidente verificado no sábado, em que o futebolista português Cristiano Ronaldo terá atirado ao chão um telemóvel de um jovem adepto, após a derrota do Manchester United em casa do Everton.







"Quando os jogadores estavam a abandonar o recinto de jogo, foi reportado que um rapaz foi abordado por jogador da equipa visitante. Está a decorrer uma investigação, já pedimos as imagens vídeo ao Everton e vamos falar com as testemunhas para estabelecer se houve uma ofensa", revelou hoje a polícia de Merseyside.Cristiano Ronaldo pediu, ainda no sábado, desculpa por ter retirado bruscamente o telemóvel da mão do adepto e de o ter atirado com violência ao chão, após a derrota (1-0) na visita do Manchester United ao Everton."Nunca é fácil lidar com as emoções em momentos difíceis como os que atravessamos. Porém, temos de ser sempre respeitadores, pacientes e dar o exemplo para todos os jovens que gostam de futebol", lê-se na mensagem que o avançado colocou numa rede social.O episódio aconteceu já a caminho do túnel de acesso aos balneários de Goodison Park. Com a derrota, o United encontra-se no sétimo lugar da Liga inglesa, com os mesmos 51 pontos que o sexto, o West Ham.Além do pedido de desculpa pela 'explosão', Ronaldo convidou o jovem adepto do Everton a assistir a um jogo em Old Trafford como "sinal de desportivismo".