Ucrânia: Aeroporto de Dnipro destruído após bombardeamento russo - governador

O aeroporto de Dnipro, uma grande cidade no leste da Ucrânia, foi hoje novamente bombardeado pelos russos e ficou "completamente destruído", anunciou o governador regional.







REUTERS/Mykola Synelnikov

"Novo ataque ao aeroporto de Dnipro. Não sobrou nada. O próprio aeroporto e as infraestruturas próximas foram destruídos. E os mísseis continuam a voar", escreveu Valentin Reznichenko, governador regional, na rede Telegram."O número de vítimas está a ser determinado", adiantou.O aeroporto de Dnipro já tinha sido atingido a 15 de março por um bombardeamento russo, tendo a pista de aterragem sido destruída e o terminal danificado.Dnipro, uma cidade industrial de um milhão de habitantes atravessada pelo rio Dnieper (Dnipro, em ucraniano), que marca o limite das regiões orientais do país, tinha sido até agora relativamente poupada pelo avanço do exército russo.A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.626 civis, incluindo 132 crianças, e feriu 2.267, entre os quais 197 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,4 milhões para os países vizinhos.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.