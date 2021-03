Plataforma contra aeroporto no Montijo acusa Governo de ignorar 1.170 pareceres negativos

A `Plataforma Cívica Aeroporto BA6-Montijo Não´ acusou na segunda-feira o Governo de fazer "tábua rasa" de 1.170 pareceres negativos sobre a construção do aeroporto do Montijo e criticou a alteração à lei que exige parecer favorável das autarquias afetadas.







O projeto do novo aeroporto do Montijo

"O Governo invoca o `superior interesse nacional´ fazendo tábua rasa dos cerca de 1.170 pareceres negativos, mais de 99,15% dos emitidos, aquando da consulta pública ao Estudo de Impacte Ambiental", refere um comunicado da Plataforma Cívica.Para a plataforma, a localização do novo aeroporto no Montijo, em detrimento da campo de tiro de Alcochete, e a alteração do decreto lei 186/2007, que obriga a um parecer favorável de todas as câmaras municipais dos concelhos potencialmente afetados, quer por superfícies de desobstrução quer por razões ambientais, demonstram uma "submissão do Governo aos interesses da empresa ANA/VINCI" ."Como decorre do estabelecido na lei, não se trata de um `poder de veto´ [das autarquias] como, em tom de intoxicação e manipulação, se tem feito crer", sublinha o comunicado."O que Governo deixa claro com esta sua posição é que o seu grau de submissão aos interesses e lucros da ANA/VINCI é muito mais forte que os pareceres dados por milhares de cidadãos, dezenas de organizações, instituições e entidades e as inúmeras autarquias locais que se pronunciaram contra a localização no Montijo", acrescenta o documento.No comunicado, que surge na sequência da recusa liminar da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) de apreciação prévia à localização do aeroporto complementar do Montijo, a `Plataforma Cívica Aeroporto BA6-Montijo Não´, pronuncia-se também contra o que diz ser uma "autêntica Lei da Rolha que o Governo e aqueles que o apoiarem tentam impor aos portugueses".Lembra ainda que a 19 de dezembro de 2019 o então ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, disse em entrevista ao Jornal Económico que "tinha sido o Governo a pedir à concessionária, ANA/VINCI, a antecipação da apresentação de proposta para a solução Portela+1 (...) muito antes de haver qualquer Estudo de Impacte Ambiental"."Daqui decorre, como única interpretação possível, que o Governo está mais interessado em satisfazer os superiores interesses (lucros) da multinacional VINCI do que defender as populações e os interesses dos portugueses e do país", conclui a plataforma contra a construção do novo aeroporto no Montijo.A Plataforma Cívica lembra também que em 2010 foi decidido construir o Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) no Campo de Tiro de Alcochete, solução que não avançou devido ao pedido de ajuda financeira do Governo português à União Europeia e ao Fundo Monetário Internacional.Refere ainda que "aqueles que avançam com custos na ordem dos 7 a 9 mil milhões de euros para essa mesma construção [do novo aeroporto no campo de tiro de Alcochete], bem como a possibilidade de indemnizações ultra milionárias, faltam à verdade e existem documentos oficiais que o atestam".