PJ tem pelo menos dois suspeitos dos homicídios no Monte da Caparica mas ainda não fez detenções

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Polícia Judiciária de Setúbal está a efetuar diligências para identificar os autores do tiroteio que causou dois mortos na sexta-feira, 29 de dezembro, no Monte da Caparica, em Almada, e há "pelo menos dois suspeitos", mas ainda não foram efetuadas detenções.







Alexandre Azevedo/Sábado

O ponto de situação deste caso foi feito à agência Lusa ao final da manhã de hoje pelo diretor da PJ de Setúbal, João Bugia.De acordo com as informações recolhidas pelas autoridades policiais, os disparos terão sido efetuados por duas pessoas, mas o diretor da PJ de Setúbal não exclui a possibilidade de haver outros envolvidos.Além dos dois mortos, o tiroteio da noite de sexta-feira provocou sete feridos, um deles em estado grave, que foram transportados para o Hospital Garcia de Orta, no concelho de Almada, distrito de Setúbal.No sábado, fonte da GNR disse à agência Lusa que os disparos terão ocorrido na sequência de um "desacato entre vários indivíduos" e que, na altura, foi montado um dispositivo de segurança no local, para evitar retaliações e outros incidentes.