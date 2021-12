Pfizer diz que a sua vacina "é eficaz" contra Ómicron com três doses

A vacina contra a covid-19 desenvolvida pelas empresas Pfizer e BioNTech "ainda é eficaz" contra a variante Ómicron do vírus com "três doses", mas "provavelmente" insuficiente com apenas duas, garantiu hoje a BioNTech, em comunicado.







REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Tópicos Pfizer Ómicron BioNTech saúde doenças OMS

De acordo com a empresa, estudos realizados pelos seus laboratórios concluíram que "a vacina ainda é eficaz contra a covid-19, também contra a variante Ómicron, se tiver sido administrada três vezes".No entanto, acrescentou, esta variante "provavelmente não é suficientemente neutralizada após duas doses".Apesar da eficácia com três doses, a BioNTech afirmou que quer finalizar uma vacina adequada à variante Omicron "até março"."Vamos continuar a desenvolver uma vacina específica para a variante Omicron e esperamos disponibilizá-la até março, caso seja necessária uma adaptação", informaram os laboratórios.Segundo explicaram, a terceira dose da sua vacina fornece um nível de anticorpos contra a Ómicron semelhante ao observado após duas doses no caso das outras variantes."Embora duas doses da vacina ainda possam oferecer proteção contra doenças graves causadas pela variante Omicron, é claro a partir destes dados preliminares que a proteção é melhorada com uma terceira dose da nossa vacina", sublinhou o presidente executivo da Pfizer, Albert Bourla, citado na mesma nota.A variante Ómicron, considerada "altamente transmissível" pela Organização Mundial de Saúde (OMS), foi detetada pela primeira vez no final de novembro na África do Sul e foi rapidamente identificada em vários países.No entanto, a nova variante parece não aumentar a gravidade dos sintomas, de acordo com os últimos dados divulgados pela OMS.