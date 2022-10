OE2023: Governo prevê aumentos de 100 euros para novos elementos da PSP e GNR

O ministro da Administração Interna anunciou esta sexta-feira que a proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2023 prevê aumentos na ordem dos 100 euros para os novos agentes da PSP e militares da GNR.







Cofina Media

Tópicos OE2023 PSP GNR Governo política segurança

"Os jovens que concorrem para a PSP e GNR vão ter boas surpresas com esta proposta do orçamento e vão ter talvez o maior aumento à entrada para a atividade que alguma vez conheceram em termos proporcionais, ou seja, em relação àquilo que tem a ver com a estrutura remuneratória de base", disse aos jornalistas José Luís Carneiro.O ministro avançou que "as propostas que estão em cima da mesa apontam para aumentos na ordem dos 100 euros para aqueles que entram na carreira" da Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana."Têm boas razões para efetivamente reconhecerem que os esforços que haviam sido assumidos e com objeto de compromisso estão a ser cumpridos", defendeu.O governante falava aos jornalistas após a apresentação no Ministério da Administração Interna, em Lisboa, do plano de contingência que esteve em vigor nos postos de fronteira aérea dos aeroportos nacionais entre junho e setembro.A proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2023 vai ser entregue na Assembleia da República na próxima segunda-feira, dia 10 de outubro.