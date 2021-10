OE2022: Gel desinfetante e máscaras ficam com taxa reduzida de IVA em 2022

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 apresentada pelo governo prevê a redução temporária da taxa de IVA sobre a venda de material de proteção contra a covid-19, como máscaras e gel desinfetante.





"De forma a promover a prevenção da pandemia da doença covid-19, procede-se à aplicação temporária da taxa reduzida de IVA à venda de máscaras de proteção respiratória, bem como de gel desinfetante cutâneo", refere o documento entregue pelo ministro das Finanças, João Leão, no parlamento.A medida surge enquadrada no âmbito das medidas fiscais extraordinárias decorrentes dos efeitos do contexto pandémico e renova, assim, uma orientação já fixada no anterior orçamento do Estado. A redução extraordinária do IVA de 23% para 6% em máscaras e gel desinfetante entrou pela primeira vez em vigor em maio de 2020.O Governo entregou na segunda-feira à noite, na Assembleia da República, a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE22), que prevê que a economia portuguesa cresça 4,8% em 2021 e 5,5% em 2022.No documento, o executivo estima que o défice das contas públicas nacionais deverá ficar nos 4,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 e descer para os 3,2% em 2022, prevendo também que a taxa de desemprego portuguesa descerá para os 6,5% no próximo ano, "atingindo o valor mais baixo desde 2003".A dívida pública deverá atingir os 122,8% do PIB em 2022, face à estimativa de 126,9% para este ano.O primeiro processo de debate parlamentar do OE2022 decorre entre 22 e 27 de outubro, dia em que será feita a votação, na generalidade. A votação final global está agendada para 25 de novembro, na Assembleia da República, em Lisboa.O ministro das Finanças, João Leão, apresenta a proposta orçamental hoje, às 09:00, em conferência de imprensa, em Lisboa.