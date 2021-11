A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Nova ala pediátrica do hospital de São João no Porto recebeu as primeiras 21 crianças

A nova ala pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, cuja construção arrancou em outubro de 2019 e deverá estar concluída nas próximas semanas, recebeu hoje as primeiras 21 crianças, anunciou esta unidade de saúde.







"A área de internamento da nova ala pediátrica, no piso 2, já finalizada e equipada, acolheu estas primeiras crianças internadas e os seus familiares", adiantou o São João, em comunicado.Ao longo deste mês, e de forma progressiva, todas as crianças dos vários serviços pediátricos serão transferidas até à nova ala pediátrica funcionar em pleno, referiu.A primeira utente a dar entrada neste edifício foi uma bebé de um mês, revelou."Este dia 16 de novembro representa um momento histórico para a instituição e para a região, numa exigente caminhada de resiliência com mais de uma década", disse o presidente do Conselho de Administração, Fernando Araújo, citado na nota de imprensa.Fernando Araújo acrescenta que a nova ala pediátrica do São João não é mais um sonho, é uma realidade que já se encontra a funcionar com atividade clínica.A obra da nova ala pediátrica deverá estar totalmente concluída nas próximas semanas, cumprindo o calendário e o orçamento, ressalvou o centro hospitalar.A nova ala pediátrica deste centro hospitalar está orçada em aproximadamente 25 milhões de euros e terá capacidade para cerca de 100 camas.Entre outras valências, neste novo equipamento será instalada a primeira unidade de queimados pediátrica do Norte.Somam-se valências como a cardiologia pediátrica, cirurgia cardíaca e de intervenção, oncologia pediátrica, grande trauma e resposta a doentes neurocríticos.Esta obra, que arrancou em 01 de outubro de 2019, está a cargo da empresa Casais - Engenharia e Construção, S. A., tendo o projeto sido elaborado pela empresa Aripa Arquitetos.A ala pediátrica terá cinco pisos e mais dois subterrâneos.Dada a urgência da construção deste projeto, a Lei do Orçamento do Estado para 2019 autorizou o centro hospitalar a recorrer ao procedimento de ajuste direto na contratação da empreitada.