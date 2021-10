Nancy Pelosi em Portugal: Mulheres são campeãs a lutar contra corrupção

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, considerou hoje que "as mulheres são campeãs a lutar contra a corrupção", o que equivale a "fortalecer a democracia", alertando para a situação atual das mulheres no Afeganistão.







Reuters

"As mulheres são grandes campeãs a lutar contra a corrupção onde quer que ela possa existir e lutar contra a corrupção é fortalecer a democracia", considerou no seu discurso, no qual algumas vezes se dirigiu ao primeiro-ministro, António Costa, e ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, que discursaram minutos antes.A democrata Nancy Pelosi falava na reunião plenária da 67ª sessão anual da Assembleia Parlamentar da NATO, que decorre em Lisboa, depois de ter recebido o prémio "Women for Peace and Security Award" [Prémio Mulheres para a Paz e Segurança], atribuído pela primeira vez por esta Assembleia.Nancy Pelosi considerou que a "NATO não é apenas uma aliança de segurança, é uma aliança de valores e há uma coesão construída à volta de valores", advertindo para regimes autocráticos que desafiam a democracia "em tantos sítios, assim como a corrupção" que frequentemente acompanha esses regimes."Um mundo de paz é fortalecido não apenas por segurança, mas é também sobre valores e governança e isso é tão importante", vincou.A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América fez ainda referência à situação no Afeganistão, mais concretamente das mulheres -- no qual o regime Talibã assumiu recentemente o poder com a saída das forças aliadas."Não podemos nunca esquecê-las e quero saudar a NATO, porque foi fundamental para que uma geração inteira, durante 20 anos, de mulheres e meninas que receberam educação que nunca teriam recebido sem a presença da NATO e aliados no Afeganistão. Não podemos deixar isso escapar, temos que manter o nosso foco lá e manter os nossos corações perto delas", salientou."Não é só sobre as mulheres, é sobre o que significa para o Afeganistão. Não é só sobre o que significa para o Afeganistão, é o que significa sobre segurança no mundo", sublinhou.