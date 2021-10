Dois homens morreram em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, por complicações relacionadas com consumo de estupefacientes, segundo fonte dos bombeiros locais que assistiram as duas vítimas.







Os bombeiros foram acionados, na noite de sábado, pelo CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) para um pedido de socorro a um jovem, que se encontrava no apartamento onde morava, em Macedo de Cavaleiros, segundo a fonte.De acordo com os bombeiros, o alerta dava conta de que a vítima se encontrava sonolenta e já com algum problema relacionado com o consumo de estupefacientes.Quando a equipa de socorro chegou ao apartamento, encontrou não um, mas dois jovens, na casa dos 20 anos, em paragem cardiorrespiratória.Depois de manobras de reanimação, os dois foram transportados para o hospital de Macedo de Cavaleiros, onde foi declarado o óbito.