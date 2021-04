Morreu Soares Martinez, ministro de Salazar e professor de Direito

O professor de Direito e ministro da Saúde do regime do Estado Novo Pedro Soares Martinez morreu aos 95 anos, disse hoje à Lusa fonte da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.





Apoiante do regime do Estado Novo, foi ministro da Saúde e Assistência, entre 1962-1963, funcionário dos quadros diplomáticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e procurador à Câmara Corporativa, entre 1960 e 1968.Pedro Soares Martinez nasceu em Lisboa em 1925 e licenciou-se em Ciências Jurídicas em 1947 e em Ciências Político-Económicas em 1949, pela Faculdade de Direito de Lisboa, faculdade da qual se tornaria docente em 1950, e onde se doutorou três anos mais tarde, de acordo com a biografia disponibilizada pela editora das suas obras, a Almedina.Na faculdade de Direito da Universidade de Lisboa foi professor de disciplinas como Economia Política, Finanças, Direito Fiscal, Direito Corporativo, Direito do Trabalho, História Diplomática, História das Relações Internacionais e Filosofia do Direito.Soares Martinez esteve envolvido em polémica em 1995, quando os estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa se revoltaram contra os exames orais e os métodos pedagógicos do docente que, na altura, lecionava a cadeira de Filosofia do Direito, acusando-o de marcar exames sem um pré-aviso mínimo de 48 horas ou de reprovar alunos deliberadamente.Os alunos chegaram mesmo a boicotar as aulas no estabelecimento, fechando-o a cadeado durante alguns dias, ou a fazer greves às aulas e exames. Mais tarde, a cadeira lecionada por Soares Martínez passou a ser facultativa.Na altura, questionado sobre como via esta situação depois de tantos anos a lecionar, Soares Martinez respondeu: "Eu já tenho visto muita coisa, e sei perfeitamente os interesses que estão em causa de maneira que não estou nada surpreendido".Soares Martinez é autor de "História Diplomática de Portugal", entre outras obras, de Filosofia do Direito e Direito Fiscal.