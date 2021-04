PGR compreende perplexidade sobre decisão instrutória da Operação Marquês

As mais lidas

A procuradora-geral da República admitiu hoje compreender "alguma perplexidade" manifestada por vários setores da sociedade a propósito da decisão instrutória da Operação Marquês, que desconsiderou a maioria dos crimes imputados pelo Ministério Púbico (MP).







Lusa

"Compreendo alguma perplexidade já manifestada por alguns setores da nossa sociedade", afirmou Lucília Gago, à margem da apresentação de um relatório da Europol na Polícia Judiciaria, em Lisboa.A responsável insistiu que a decisão de sexta-feira do juiz Ivo Rosa "não é definitiva" e que o MP já anunciou que vai interpor recurso.De acordo com a procuradora-geral da República, esta poderá ser a oportunidade "para refletir e aprofundar certos temas que estão em cima da mesa".No encontro, questionada sobre esta decisão instrutória, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, limitou-se a recordar a separação de poderes, afirmando: "As decisões judiciais têm de ser trabalhadas nos tribunais e revogadas pelos tribunais".