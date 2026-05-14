Governo manda fechar esquadra do Rato e outras 12

A mulher que vive numa obra-prima classificada pela UNESCO
Raquel Lito
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Luís Neves já tinha admitido, esta quarta-feira, o encerramento de esquadras da PSP em algumas zonas urbanas.
O ministério da Administração Interna mandou fechar a esquadra do Rato, em Lisboa, e mais doze outras instalações da PSP, avança o semanário Sol.
No Rato, os casos de alegada tortura e violações a detidos levaram à detenção de 24 polícias - dois chefes e 22 agentes - 13 estão em prisão preventiva. Muitos desses abusos foram filmados e partilhados em grupos de WhatsApp com dezenas de outros agentes.