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Portugal

Governo manda fechar esquadra do Rato e outras 12

Diogo Barreto
Diogo Barreto 22:52
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Luís Neves já tinha admitido, esta quarta-feira, o encerramento de esquadras da PSP em algumas zonas urbanas.

O ministério da Administração Interna mandou fechar a esquadra do Rato, em Lisboa, e mais doze outras instalações da PSP, avança o semanário Sol.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves
O ministro da Administração Interna, Luís Neves ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

No Rato, os casos de alegada tortura e violações a detidos levaram à detenção de 24 polícias - dois chefes e 22 agentes - 13 estão em prisão preventiva. Muitos desses abusos foram filmados e partilhados em grupos de WhatsApp com dezenas de outros agentes.

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