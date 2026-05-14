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14 de maio de 2026 às 22:29

"É uma deforma e não uma reforma", diz António Garcia Pereira sobre alterações à lei laboral

O advogado falou sobre as propostas do Governo para a legislação laboral. O especialista em Direito do Trabalho sublinhou que o executivo deixou de fora a CGTP das reuniões e destacou que as propostas visam facilitar os despedimentos e a contratação a termo.

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