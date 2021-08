Médica do Hospital de Loures agredida por utente

Uma médica do serviço de urgência do Hospital Beatriz Ângelo (HBA), em Loures, foi agredida esta quinta-feira por um utente, que lhe partiu os óculos e a deixou com hematomas, disse à agência Lusa fonte hospitalar.







Segundo a mesma fonte, a médica "encontra-se bem", mas ficou "bastante assustada com a agressão"."Um senhor partiu-lhe os óculos e deixou-a com hematomas", referiu, não sabendo especificar quais os motivos que originaram a agressão.Contactada pela Lusa, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) adiantou que a polícia se deslocou ao HBA e identificou o homem suspeito de ter agredido a médica."Foi feita a identificação e agora o processo segue os trâmites normais", apontou.O Hospital Beatriz Ângelo, localizado no concelho de Loures, distrito de Lisboa, abriu em janeiro de 2012 para servir 272 mil habitantes dos concelhos de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço.