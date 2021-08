Incêndios: Dominado às 18:40 fogo no concelho de Odemira

O incêndio que deflagrou ao início da tarde de quarta-feira na zona de Sabóia, no concelho alentejano de Odemira, foi considerado dominado às 18h40 desta quinta-feira, revelou a Proteção Civil.







Contactado pela agência Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o fogo "entrou em resolução", ou seja, ficou dominado, "às 18h40".De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), encontravam-se ainda envolvidos no combate ao fogo, às 18h55, 652 operacionais, apoiados por 218 viaturas e cinco meios aéreos.O incêndio, que deflagrou pouco depois das 13h00 de quarta-feira, junto ao lugar de João Martins, na freguesia de Sabóia, já consumiu "largas centenas de hectares", numa zona de povoamento misto, com mato, eucaliptos, montado de sobro e pinheiros, revelou hoje a Proteção Civil, numa primeira estimativa sobre a área ardida.O levantamento mais rigoroso da área ardida no concelho de Odemira ainda vai ter de ser efetuado pela GNR.A operação de combate tem estado a envolver meios dos bombeiros e da Força Especial de Proteção Civil, assim como a AFOCELCA, GNR e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).A partir das 19h00, está marcado novo ponto de situação do incêndio pela Proteção Civil, numa conferência de imprensa na Junta de Freguesia de Sabóia.