Marcelo: Relação entre Portugal e Brasil "é sempre excecional"

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que a relação entre Portugal e o Brasil "é sempre excecional", antes de um encontro com o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, em Brasília.





À chegada ao Palácio Itamaraty, em Brasília, Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu-se por breves instantes à comunicação social. Questionado sobre o que esperava da reunião com Bolsonaro, respondeu: "São sempre boas, [a relação entre] Portugal e Brasil é sempre excecional".O encontro entre os dois chefes de Estado, que estava marcado para as 18:30 locais (22:30 em Lisboa) começou com cerca de uma hora de atraso.Jair Bolsonaro só chegou ao Palácio Itamaraty pelas 18:50 locais e antes de Marcelo Rebelo de Sousa recebeu os outros dois chefes de Estado de países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) presentes em Brasília para estas comemorações do 7 de setembro, Umaro Sissoco Embaló, da Guiné-Bissau, e José Maria Neves, de Cabo Verde.