Listas de deputados geram confusão na eleição do presidente da Assembleia da República

A eleição do presidente da Assembleia da República ficou hoje marcada por alguma confusão com as listas dos nomes dos deputados, que tiveram de ser chamados uma segunda vez para confirmarem a presença e se já tinham votado.







Pedro Catarino/Cofina

A votação começou pelas 15:10 e os secretários da mesa chamaram, como é habitual, todos os deputados, um a um, por ordem alfabética, para depositarem o voto na urna que se encontrava na mesa central do hemiciclo.O processo durou cerca de meia hora, sem incidentes, até a presidente em exercício, a socialista Edite Estrela, ter indicado que as listas que tinham sido entregues na mesa pareciam "não estar atualizadas"."Houve situações que não foram tidas em conta e estamos aqui com os serviços e com a ata que veio da comissão eventual [que verificou os poderes dos deputados eleitos e aceitou as substituições] a tentar ver se há de facto alguma sobreposição ou se há alguma falha", acrescentou.Ao fim de cerca de 15 minutos com muito burburinho na sala, deputados de pé e à conversa, a presidente explicou que, para ser possível avançar com o processo eleitoral, seria necessário chamar de novo, um por um e de novo por ordem alfabética, todos os deputados, para que "se confirmar quem votou e quem não votou, e tentar perceber os nomes trocados".À chamada, os deputados iam respondendo, com diferentes formulações, que estavam presentes e que tinham votado, algumas das quais motivaram risos na sala, como "não foi fácil mas está feito" ou "está ausente da sala mas votou".Houve também deputados que clarificaram qual o nome pelo qual queriam ser tratados, já que isso foi também um dos motivos da confusão gerada.No final da nova chamada (mais de uma hora depois do início do processo) Edite Estrela adiantou que esta correspondia "aos 230 eleitos com os nomes corrigidos" e deu como concluída a votação, interrompendo os trabalhos por 15 minutos para a contagem dos votos.