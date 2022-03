Jovem esfaqueada à porta de escola em Sintra encontra-se estável

25 de março Débora Calheiros com Ana Bela Ferreira

A jovem de 17 anos esfaqueada hoje à porta de uma escola no concelho de Sintra, pelo ex-namorado, foi operada e encontra-se "estável", disse à agência Lusa fonte do Hospital de Santa Maria, onde está internada.







Alexandre Azevedo/Sábado

"Aquilo que podemos dizer é que já foi operada e está estável. Está a ser acompanhada", adiantou a mesma fonte.A jovem sofreu ferimentos no pescoço, depois de ter sido esfaqueada esta manhã à porta da Escola Secundária de Mem Martins, no concelho de Sintra, pelo ex-namorado, também de 17 anos.A vítima foi transportada "em estado muito grave" para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, segundo tinha dito à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.O suspeito desta agressão encontra-se detido.A investigação deste caso ficou a cargo da Polícia Judiciária.