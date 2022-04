Kiev diz que falhou acordo de cessar-fogo em Mariupol para retirar civis

O Governo ucraniano disse esta segunda-feira que, ao contrário do anunciado pelos militares russos, não foi possível um cessar-fogo para permitir a retirada de civis do complexo metalúrgico Azovstal, na cidade sitiada de Mariupol.







Azov Battalion/Handout via REUTERS

Tópicos Mariupol Kiev Rússia Azovstal Ucrânia Governo ONU política defesa

O acordo serviria para estabelecer um corredor humanitário que permitisse retirar os civis escondidos, ao lado de combatentes ucranianos, naquele complexo industrial na cidade do sudeste da Ucrânia."Declaro oficialmente e publicamente que, infelizmente, não há acordo sobre um corredor humanitário a partir de Azovstal hoje", escreveu a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Vereshchuk no Telegram, pouco depois de a Rússia anunciar que iria cessar as hostilidades para permitir a saída dos civis.A Rússia anunciou esta manhã um cessar-fogo sobre a cidade de Mariupol para permitir a retirada dos civis do local que é o último bastião de resistência ucraniana da cidade sitiada há várias semanas.As unidades das Forças Armadas da Rússia e da autoproclamada República Popular de Donetsk cessarão as ações de combate, retirar-se-ão para uma distância razoável e permitirão a retirada de civis "na direção da sua escolha", tinha dito o chefe do Centro Nacional de Controlo da Defesa, Coronel General Mikhail Mizintsev.De acordo com o Ministério da Defesa russo, o corredor humanitário seria aberto às 14h00 locais (12h00 em Lisboa).Segundo fontes oficiais ucranianas, até 1.000 civis estariam abrigados no local, tendo apelado repetidamente à Rússia para se possibilitar uma saída em segurança.A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.A guerra causou já a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, das quais mais de 5,16 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU – a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).