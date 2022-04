25 de Abril: PR, PAR e PM apupados por grupo de manifestantes depois de sessão no parlamento

O Presidente da República, o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro foram esta segunda-feira apupados por cerca de 60 manifestantes quando saíram do parlamento após a sessão solene do 48.º aniversário do 25 de Abril.







ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Os cerca de 60 manifestantes que aguardaram na parte de baixo da escadaria exterior do parlamento empoleiraram-se nas baias de segurança quando Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado por Augusto Santos Silva e António Costa, estava a sair da Assembleia da República, e vaiaram as três mais altas figuras do Estado.Os assobios continuaram depois da saída do chefe de Estado e apenas pararam quando o antigo Presidente da República António Ramalho Eanes estava a sair."Palmas ao Ramalho Eanes", gritou uma das manifestantes com recurso a um megafone, e os restantes participantes no protesto aplaudiram o primeiro Presidente da República eleito em democracia.Quando Eanes já se encontrava na viatura, os manifestantes voltaram a assobiar, enquanto se dirigiam aos deputados como "gatunos" e "assassinos".