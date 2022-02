Jovem de 16 anos morreu baleado em Camarate

18 de fevereiro Sofia Oliveira com Leonor Riso

25 de novembro de 2021 Sofia Oliveira com Ana Taborda

Um jovem de 16 anos morreu baleado no sábado na via pública em Camarate, no concelho de Loures, e os autores puseram-se em fuga. O jovem ainda foi transportado para para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde acabaria por morrer.





O disparo aconteceu por volta das 22h50 a partir de um carro em movimento e os autores puseram-se em fuga, não tendo sido ainda encontrados.No local estiveram a PSP, os bombeiros e o INEM.Fonte oficial do comando metropolitano de Lisboa da PSP explicou ao Correio da Manhã que a Polícia Judiciária está a investigar a ocorrência.