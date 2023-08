JMJ. Trânsito condicionado segunda-feira junto ao Passeio Marítimo de Algés

O trânsito vai estar condicionado na segunda-feira na zona envolvente do Passeio Marítimo de Algés, no concelho de Oeiras, onde vão decorrer diversos eventos ainda no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, que terminou hoje, anunciou a PSP.







REUTERS/Guglielmo Mangiapane

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta em comunicado que "a chegada atempada dos peregrinos" ao Encontro Vocacional do Caminho Neocatecumenal, que decorrerá pelas 16:00 no Passeio Marítimo de Algés, poderá obrigar a alguns condicionamentos temporários de trânsito na zona envolvente ao evento.Segundo a PSP, está previsto, a partir das 15:30, o isolamento total da CRIL (Circular Regional Interior de Lisboa), no sentido Norte-Sul, após a saída para Miraflores, para onde será canalizado todo o trânsito, sendo que a estrada só será reaberta após a saída de todo os participantes no evento.Para ajudar a saída dos peregrinos, entre as 19:00 e as 22:00, serão aplicados isolamentos, cortes e desvios de trânsito na Avenida Brasília, na Avenida Dom Vasco da Gama e no Ramal de acesso da Praça Dom Manuel I à CRIL."Poderá ser necessário proceder ao isolamento de trânsito da Avenida da Índia, entre Algés e a Avenida da Torre de Belém no início do policiamento", refere a PSP, salientando que estas vias vão estar "interditas ou fortemente condicionadas à circulação de trânsito".Por esta razão, a Polícia de Segurança Pública apela aos automobilistas que evitem a circulação nas imediações destas zonas, "para não ficarem retidos nos congestionamentos de trânsito que as restrições à sua circulação irão ocasionar".Sugere ainda aos participantes que desejem deslocar-se a algum dos locais afetados pelo evento da JMJ, e que o estejam a ponderar efetuar por meios próprios, que privilegiem a utilização dos transportes públicos, com especial enfoque para o transporte ferroviário.Mais de um milhão de pessoas estiveram esta semana em Lisboa para participar na JMJ, em Lisboa, que contou com a presença do Papa Francisco.